Трамп міг зірвати обмін полоненими між Україною та РФ, — Politico

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США готові піти на умови Кремля — деталі
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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
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