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майбутнє України залежить від Європи, — Bloomberg
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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі
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Президент наголосив, що друга країна фактично офіційно втягується у війну проти України скріншот з відео За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих […]