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Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами. Про […]

 вибори україна

Більшість українців хочуть виборів – результати дослідження

22 жовтня у прес-центрі інформагентства «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція за результатами соціологічного дослідження «Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інституцій (жовтень 2024 року)». […]