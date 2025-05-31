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- Микола Завтрогляд
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Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами. Про […]
Більшість українців хочуть виборів – результати дослідження
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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22 жовтня у прес-центрі інформагентства «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція за результатами соціологічного дослідження «Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інституцій (жовтень 2024 року)». […]