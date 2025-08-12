Пекін планує активніше просувати свій мирний план щодо війни в Україні, залучаючи до цього так звану “Групу друзів миру”. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Деталі розмови Сі Цзіньпіна та Лули да Сілви

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ КНР, Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай та Бразилія повинні співпрацювати для вирішення глобальних проблем. Особливий акцент було зроблено на зміцненні ролі “Групи друзів миру” у просуванні політичного врегулювання “української кризи”, як її називають у Пекіні.

Пресслужба уряду Бразилії підтвердила, що розмова двох лідерів тривала близько години. Вони обмінялися думками щодо низки міжнародних питань, зокрема щодо подій, пов’язаних з російсько-українською війною. Сі Цзіньпін та Лула да Сілва також домовилися про співпрацю в рамках “Великої двадцятки” та БРІКС для підтримки багатосторонності.

Позиція Китаю та Глобального Півдня

Сі Цзіньпін наголосив, що країни Глобального Півдня повинні об’єднати зусилля для підтримки міжнародної справедливості та норм, що регулюють міжнародні відносини. За його словами, це необхідно для захисту прав та інтересів країн, що розвиваються. Ця заява підкреслює прагнення Китаю позиціонувати себе як лідера країн, що розвиваються, та створити альтернативу західним підходам до вирішення міжнародних конфліктів.

Раніше стало відомо, що Китай — головний постачальник смертоносних технологій для російських дронів.