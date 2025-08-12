Розробити механізм, який спростить перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років доручив уряду президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо з його заяви, оприлюдненої телеканалом «Ми – Україна» у вівторок, інформує Завтра.UA.

Збільшення вікової межі для вільного перетину

За словами Президента, чинні обмеження на виїзд для осіб чоловічої статі віком до 18 років необхідно переглянути. Зеленський запропонував підвищити цей вік до 22 років, що дозволить більшій кількості молодих людей вільно виїжджати за межі країни.

«На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — зазначив Президент, підкреслюючи важливість цієї ініціативи.

Доручення уряду та військовому командуванню

Володимир Зеленський офіційно доручив віце-прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та військовому командуванню опрацювати це питання. Їхнім завданням є розробити конкретні кроки для спрощення процедури перетину кордону для молодих українців.

Нові можливості для молоді

Глава держави вважає, що такий крок матиме позитивні наслідки. Він переконаний, що це допоможе молоді підтримувати зв’язок з Україною та дасть змогу реалізувати себе, зокрема в освіті, не обмежуючись виключно територією країни.

«Я вважаю, що це позитивна історія, яка допоможе багатьом молодим українцям підтримувати зв’язки з Україною та реалізуватись в навчанні в Україні», — додав Президент.

Раніше стало відомо, що Зеленський та європейські лідери проведуть термінові переговори з Трампом.