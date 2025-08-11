Сьогодні стало відомо, що європейські лідери та Президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбудеться у середу, за два дні до його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці. Як повідомляє агентство Bloomberg, до розмови також приєднається віце-президент Трампа Джей Ді Венс, інформує Завтра.UA.

Обговорення варіантів тиску на Росію

За інформацією головного речника канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Стефана Корнеліуса, телефонні переговори заплановані на 15:00 за берлінським часом. У зустрічі візьмуть участь ключові європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також глави урядів Італії, Польщі та Фінляндії.

Головна мета переговорів — «розглянути подальші варіанти тиску на Росію» та «підготувати можливі мирні переговори». Також будуть обговорюватися питання територіальних претензій та безпеки, які є ключовими для України та її союзників.

Протилежні позиції щодо врегулювання конфлікту

Україна та її європейські партнери наполягають на негайному припиненні вогню та замороженні поточної лінії фронту як на першому кроці до мирних переговорів. Натомість, Путін вимагає, щоб Україна поступилася територіями Донбасу та Кримом, який був анексований Росією у 2014 році.

Президент Зеленський раніше заявляв, що його уряд не має наміру поступатися територією, а європейські лідери продовжують підтримувати суверенітет України. Однак, зростає занепокоєння, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, яка проігнорує ці вимоги.

Територіальні поступки як предмет дискусії

На цьому фоні генеральний секретар НАТО Марк Рютте минулими вихідними заявив, що питання території «має бути на столі переговорів». Він припустив, що це може означати, що Україна може визнати втрату контролю над частиною своєї території, але без офіційної відмови від суверенітету над нею.

Тим часом, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу проведуть свою власну телефонну зустріч, щоб обговорити переговори щодо війни, що підкреслює важливість цієї теми на міжнародній арені.

Раніше стали відомі справжні цілі Путіна на зустрічі з Трампом.