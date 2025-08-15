Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, запланована сьогодні на Алясці, може стати найнебезпечнішим моментом у війні для України. Про це пише видання The Telegraph, інформує Завтра.UA. Доля країни може бути вирішена на саміті, куди не запросили її лідера, Володимира Зеленського. Ця ситуація викликає занепокоєння серед європейських союзників, які побоюються зради, подібної до тих, що вже були в історії.

Зустріч з Трампом — символічна перемога Путіна

Для Володимира Путіна можливість особистої зустрічі з президентом США — це значний успіх, якого він прагнув роками. Це не просто дипломатичний крок, а справжній пропагандистський переворот. Зустріч з американським лідером надає Путіну легітимність, підкреслює його статус великого гравця на світовій арені та зміцнює його позиції всередині Росії. Він отримує цей «приз» не за реальні поступки, а лише за натяк на них.

Повторення історії? Паралелі з Ялтою та Мюнхеном

Ця ситуація проводить тривожні паралелі з ключовими подіями ХХ століття:

Ялта 1945 року: коли Сталін, Черчилль і Рузвельт змінили кордони Польщі, передавши її під радянське домінування.

коли Сталін, Черчилль і Рузвельт змінили кордони Польщі, передавши її під радянське домінування. Мюнхен 1938 року: коли Чемберлен поступився Гітлеру Судетською областю.

В обох випадках рішення ухвалювалися без участі країн, яких вони стосувалися. Щоб запобігти такому ж сценарію, Зеленський та європейські лідери розпочали активну дипломатичну роботу, щойно стало відомо про плани саміту.

Заплутана пропозиція і реакція Європи

Приводом для зустрічі стала нібито мирна пропозиція Путіна, передана через Стіва Віткоффа, гольф-партнера Трампа. За словами Віткоффа, Путін був готовий припинити бойові дії в обмін на обмін територіями. Спочатку здавалося, що Росія може віддати частину захоплених територій на півдні.

Однак європейські чиновники з’ясували, що реальна пропозиція була іншою. Путін вимагав усі території Луганської та Донецької областей в обмін на припинення вогню та заморожування лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Фактично, він намагався закріпити на столі переговорів те, що не зміг захопити на полі бою. Європейські лідери були шоковані тим, що Трамп, схоже, був готовий розглянути таку ідею.

Запобіжники проти зради

Європейський тиск змусив Дональда Трампа пом’якшити свою риторику. Він назвав зустріч «сесією для обміну думками» і запевнив, що не буде укладати жодних угод без консультацій із Зеленським та іншими європейськими лідерами. Однак дипломати залишаються настороженими, пам’ятаючи про попередні зустрічі Трампа з Путіним. У 2018 році в Гельсінкі Трамп повірив словам Путіна про невтручання у вибори, проігнорувавши висновки власної розвідки.

Цього разу ставки значно вищі. У США бракує досвідчених експертів з Росії, а підготовка до саміту фактично лягла на плечі європейських лідерів, яких не буде в кімнаті, коли Трамп зустрінеться з Путіним — колишнім офіцером КДБ, відомим своєю підступністю.

Що може статися на саміті?

Путін, ймовірно, буде лестити і маніпулювати Трампом, посилаючись на гнічкість кордонів або використовуючи інші пропагандистські прийоми.

Трамп може повторити тези Кремля і схвалити поділ України, що підірве єдність західного альянсу.

і схвалити поділ України, що підірве єдність західного альянсу. У такому випадку Зеленський зіткнеться з важким вибором: погодитися на невигідну угоду або відмовитися від неї, ризикуючи втратити життєво важливу підтримку США.

Європейські лідери сподіваються, що їхня дипломатія змогла запобігти найгіршому. Вони вірять, що Трамп може розгледіти справжні наміри Путіна і повернутися до жорсткіших санкцій, які змусять Москву піти на справжнє припинення вогню. Навіть якщо початок саміту буде невтішним, залишається надія, що два президенти зможуть знайти шлях до відродження мирного процесу, який так потрібен Україні.

