Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці не планується підписання жодних документів. Про це пишуть росЗМІ, інформує Завтра.UA. Це стало відомо напередодні саміту, що викликав чималий резонанс як в Україні, так і в усьому світі.

Немає документів, але є домовленості

За словами Пєскова, жодних документів не готували й не очікується, що вони будуть підписані. Однак він наголосив, що на спільній пресконференції після зустрічі Путін окреслить домовленості та розуміння, яких вдалося досягти з американським лідером.

Сам Дональд Трамп раніше припускав, що спільна пресконференція може бути скасована, якщо переговори не принесуть результатів.

Очікування України: побоювання та вимоги

Україна з острахом чекає на результати цього саміту. Київ побоюється, що зустріч може призвести до угоди, яка буде невигідною для України та дозволить Росії перегрупуватися для подальшої агресії.

Україна має п’ять ключових вимог, які вона хоче захистити на будь-яких переговорах. Ці вимоги є основоположними для української сторони, і Київ сподівається, що вони будуть враховані на міжнародному рівні.