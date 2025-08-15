Понад 120 тисяч українських біженців, які знайшли прихисток у Сполучених Штатах, можуть втратити свій легальний статус і зіткнутися з ризиком депортації. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на припинення дії спеціальної програми, що дозволяла їм залишатися в країні, інформує Завтра.UA.

Тимчасовий захист добігає кінця

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адміністрація Байдена запустила програму “Єдність за Україну” (Uniting for Ukraine). Вона дозволила приблизно 250 тисячам українців швидко отримати тимчасовий дозвіл на проживання в США. Це було оперативним рішенням, оскільки традиційний процес отримання статусу біженця може тривати роками.

Однак, як зазначає WSJ, програма надавала лише тимчасовий статус, який робив біженців вразливими після закінчення терміну його дії. Тепер цей ризик став реальністю для значної частини українців.

Хто підпадає під загрозу депортації?

Під загрозою опинилися приблизно 120 тисяч українців, які прибули до США 16 серпня 2023 року або пізніше. Їхній гуманітарний умовний дозвіл на перебування (humanitarian parole) спливає, і вони стануть нелегальними мігрантами. Натомість ті, хто прибув до цієї дати, все ще перебувають під захистом окремого, тимчасового статусу.

Адміністрація Трампа зупинила дію програми

За даними WSJ, коли президент Дональд Трамп прийшов на посаду, він закрив програму “Єдність за Україну” і припинив видавати документи на поновлення дозволів на роботу для тих, чий статус добігав кінця. Це рішення призвело до того, що десятки тисяч українців опинилися в юридичній невизначеності, ризикуючи втратити можливість працювати та легально перебувати в країні.

Ця ситуація створює серйозні виклики для багатьох українських родин, які знайшли притулок у США, тікаючи від війни. Їхнє майбутнє залишається невизначеним, і вони потребують чітких рішень щодо їхнього подальшого статусу.

