Залужний, ймовірно, може стати новим політичним партнером Єрмака: політолог

Єрмак може розглядати Залужного як нового політичного партнера: Гайдай

Зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з послом у Великій Британії Валерієм Залужним може свідчити про формування нового політичного тандему. Таку думку висловив політолог, директор Інституту “Інтермаріум” Валентин Гайдай.

За його словами, всім очевидно, що низка українських політиків готується до політичної боротьби.

“Це стосується і політиків старої, і нової генерації і, звісно ж, військових. До речі, про одного відомого колишнього військового. Останнім часом все більше дотичних фактів та інсайдів вказують на те, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак взяв Валерія Залужного в “розробку”, — зазначає експерт.

За його словами, не лише ця зустріч, яка з огляду на посади її учасників цілком зрозуміла, а й низка інших факторів вказує на політичну зацікавленість Єрмака у Залужному. Зокрема, такими фактами політолог називає публікації стосовно співпраці Єрмака і Залужного, які вже давно з’являються у ЗМІ. Крім того, експерт вказує на поступове зниження рейтингів чинного президента Зеленського, що суттєво зменшує його шанси на переобрання. Також політолог посилається на інсайдерську інформацію, що за піар-кампанією Залужного, яка триває вже другий рік, стоять люди з оточення керівника ОП.