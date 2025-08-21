Чутки про виборчий штаб Залужного: суспільство вимагає роз’яснень

У медіа шириться інформація, нібито колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний веде підготовку до передвиборчої кампанії з Лондона. За даними американської журналістки Кеті Лівінгстон, формується штаб, очільником якого став генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Ключову роль у цій кампанії приписують народній депутатці від партії «Європейська солідарність» Вікторії Сюмар, яка є заступницею керівника штабу й координує процес. Станом на зараз ні Залужний, ні його команда не підтвердили й не спростували цю інформацію.

У соціальних мережах новина викликала широкий резонанс. Дехто підтримує ініціативу:

“Сюмар порве штаб зелених на шмаття”, – написала Клавдія Кабанова.

“В цього дядька є всі шанси”, – прокоментувала Анастасія Грішина.

Інші ж обурені:

“Як це так? Ще й таємно? В голові не вкладається”, – зазначила Марина Солов’ян.

“Чому тут дивуватися? Перегони до корита почались”, – додала Зоряна Кравчук.

Також лунають застереження: “Поки війна, яка може бути політика”.

Окремо обговорюють роль Вікторії Сюмар, яку називають фактичною керівницею штабу:

“А скажіть чесно, Вікторія Сюмар, ви вже офіційно стартували з кампанією чи це все ще чутки?” – запитує Олег Мицик.

“Цікаво, чи планується відкриття представництв за кордоном? Дуже багато українців у Європі хочуть долучитися, а інформації нуль”, – зазначила Сара Лісна.

Дискусія щодо потенційної участі Залужного у виборах набирає обертів. Для одних це – надія на зміни, для інших – ознака передчасної політичної боротьби. Та головне, що вимагає суспільство, – офіційна позиція від Сюмар і самого генерала.

