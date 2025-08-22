Нещодавній оптимізм щодо швидкого закінчення війни згас, і президент США Дональд Трамп шукає нові підходи. Про це повідомляє Wall Street Journal (WSJ), констатуючи, що його спроби досягти миру в Україні «зайшли в глухий кут за чотири дні», інформує Завтра.UA.

Швидкий розворот: від оптимізму до реалізму

Усього чотири дні тому Дональд Трамп випромінював упевненість, заявляючи про швидке досягнення миру та припинення «кривавого конфлікту». Однак уже в четвер він кардинально змінив свою риторику. У дописі в соціальних мережах він заявив, що Київ не має жодних шансів виграти війну, якщо йому не дозволять завдавати нових ударів по Росії.

«Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі», — написав Трамп у Truth Social. Він додав, що «попереду цікаві часи». Цей різкий розворот підкреслив, що його надії на швидку мирну угоду не виправдалися.

Попри прагнення Трампа провести саміт за участю Володимира Путіна та Володимира Зеленського, а також його запасний план з особистою зустріччю лідерів, жодна з цих ідей не була реалізована.

Чому переговори зайшли в глухий кут?

За даними WSJ, однією з головних причин дипломатичного глухого кута є разючий контраст у стилях ведення переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Трамп схильний до імпровізації та покладається на особисті відносини. Його підхід може бути динамічним, але йому бракує методичності, що характерна для його візаві.

Путін діє методично і не сентиментально. Він грає вдовгу, розраховуючи, що його війська зможуть поліпшити свої позиції на фронті, доки тривають переговори.

Ця розбіжність заважає досягти прориву, оскільки Путін не поспішає йти на поступки.

Реакція Кремля та думки експертів

Навіть ідея створення миротворчих сил, які могли б стримувати Москву від нового вторгнення, була швидко відкинута Кремлем. WSJ зазначає, що Трамп стикається з невизначеністю: наскільки він готовий тиснути на Путіна і як далеко може зайти в підтримці Зеленського.

Аналітики вважають, що допис Трампа в Truth Social, імовірно, був спробою повернути собі важелі впливу, оскільки дипломатичний процес затягується. За словами колишнього посла США в Росії та НАТО Александра Вершбоу, це свідчить про розуміння Трампом, що «тиск на Росію — найбільш кричущий недолік його так званої стратегії».

Водночас, колишні високопосадовці, як-от Курт Волкер, спецпредставник США з питань України, висловлюють скептицизм щодо будь-яких швидких рішень. «Угоди не буде. Путін ніколи не погодиться», — заявив Волкер, підкреслюючи, що процес врегулювання залишається на тому ж рівні, що й пів року тому.

Хоча в адміністрації Трампа ще залишається надія на швидке досягнення миру, реалії на полі бою та у дипломатичних кабінетах вказують на протилежне.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп відступає: мирні переговори між Україною та РФ мають відбутися без його участі.