Дональд Трамп відмовляється від безпосередньої участі в мирних переговорах між Україною та Росією, щоб спочатку дати можливість лідерам обох країн зустрітися віч-на-віч. За повідомленням The Guardian, президент США вважає, що тристороння зустріч за його участі має відбутися лише після того, як Володимир Зеленський та Володимир Путін проведуть перші двосторонні переговори. Це рішення стало несподіванкою, адже раніше Трамп заявляв, що може завершити війну за 24 години, інформує Завтра.UA.

Трамп зайняв «вичікувальну позицію»

Представники адміністрації, знайомі з ситуацією, повідомили, що Трамп має намір відійти в тінь і дозволити Зеленському та Путіну організувати зустріч між собою. Президент США вважає, що саме двостороння зустріч є наступним етапом для припинення війни. Хоча Трамп висловив готовність провести тристоронню зустріч, він повідомив радникам, що це відбудеться лише після перших переговорів між українським та російським лідерами. Сам Трамп не планує брати участь в організації цих зусиль.

«Я просто хочу побачити, що станеться на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми побачимо, що станеться», — заявив Трамп в інтерв’ю на WABC.

Це рішення з’явилося на тлі того, що Трамп визнав: припинення війни виявилося складнішим, ніж він очікував. Раніше він заявляв, що може досягти мирної угоди за 24 години, але ці терміни минули. Високопоставлений чиновник адміністрації охарактеризував ситуацію як «вичікувальну позицію» Трампа. Наразі немає конкретних ознак прогресу. І Білий дім не має короткого списку місць, де могла б відбутися зустріч.

Договір про переговорників і можливі гарантії безпеки

Після зустрічей у Білому домі Трамп провів 40-хвилинну розмову з Путіним. Помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що обидва лідери домовилися про призначення більш високопоставлених переговірників для прямих переговорів між Росією та Україною. Ця заява може свідчити про те, що двостороння зустріч ще не скоро відбудеться, попри оптимізм генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який висловив сподівання, що вона може відбутися протягом двох тижнів. Путін раніше відкидав попередні спроби Зеленського зустрітися віч-на-віч.

На пресконференції після зустрічей у Білому домі Зеленський зазначив, що переговори з Трампом були зосереджені на гарантіях безпеки для України в будь-якій мирній угоді, щоб убезпечитися від відновлення вторгнення Росії.

Трамп запропонував зробити свій внесок у гарантії безпеки, але виключив розгортання американських військ на території України. Очікується, що допомога США надаватиметься у формі обміну розвідувальними даними або, можливо, повітряної підтримки. Раніше спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін погодився на те, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, подібні до мандату колективної самооборони НАТО за статтею 5.

Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зауважив, що Росія також має бути одним із гарантів безпеки для України. Цю пропозицію Білий дім відхилив.

Плани щодо зброї та безпілотників

Після зустрічей у Білому домі Зеленський також представив план закупівлі американської зброї на суму $90 мільярдів через Європу, щоб отримати гарантії безпеки. Крім того, він запропонував план закупівлі США безпілотників в України. Наразі невідомо, чи є це частиною угоди про постачання зброї Україні, про яку Трамп оголосив раніше.

