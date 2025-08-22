Кабмін пропонує карати позбавленням волі за спробу незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних. Законопроєкт, поданий до Верховної Ради, передбачає кримінальну відповідальність замість існуючих адміністративних штрафів, інформує Завтра.UA.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт № 8109, який пропонує внести зміни до законодавства щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Якщо цей закон буде ухвалено, спроба нелегально залишити територію України стане кримінальним злочином.

Яке покарання передбачено?

Законопроєкт передбачає, що спроба незаконного перетину кордону поза встановленими пунктами пропуску, або з використанням підроблених документів каратиметься:

Штрафом від 51 000 до 170 000 гривень.

від 51 000 до 170 000 гривень. Позбавленням волі на строк до 3 років.

Наразі за це правопорушення передбачена лише адміністративна відповідальність, яка зазвичай обмежується штрафами. Запропоновані зміни значно посилюють покарання, акцентуючи на серйозності злочину під час воєнного стану.

Покарання за перевищення терміну перебування за кордоном

Окрім покарання за спробу нелегального перетину кордону, законопроєкт також вводить кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних, резервістів та призовників, які перевищили встановлений термін перебування за кордоном.

За це правопорушення пропонується встановити:

Штраф від 34 000 до 51 000 гривень.

від 34 000 до 51 000 гривень. Позбавлення волі на строк до 5 років.

Однак, згідно з документом, ті, хто добровільно повернуться в Україну протягом 3 місяців і заявлять про правопорушення до отримання підозри, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Законопроєкт також передбачає покарання за навмисне пошкодження прикордонної інфраструктури — обмеження волі або ув’язнення до 3 років.

Нагадаймо, раніше тало відомо, що Зеленський хоче скасувати заборону на виїзд для чоловіків.