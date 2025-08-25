Законопроєкт № 13685, який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років зареєстрували у Верховній Раді України. Проєкт Закону, опублікований на сайті парламенту, пропонує внести зміни до закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», інформує Завтра.UA.

Чому пропонують зміни?

Автори законопроєкту пояснюють, що чинна заборона на виїзд для цієї категорії чоловіків створює серйозні перешкоди. Хоча чоловіки віком до 25 років не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, їм заборонено покидати країну, за винятком студентів.

У пояснювальній записці зазначається, що це призводить до того, що багато молодих людей, які навчаються або працюють за кордоном, не можуть повернутися додому, щоб відвідати свої сім’ї. Крім того, деякі сім’ї свідомо відправляють своїх 17-річних дітей за кордон, розуміючи, що після досягнення 18-річчя виїзд стане неможливим.

На думку ініціаторів, скасування цих обмежень не створить значних загроз для обороноздатності країни. Але дозволить підтримувати зв’язок молодих людей з рідними та Україною.

Які зміни пропонує законопроєкт №13685?

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 6 закону «Про порядок виїзду з України…» новим пунктом. Згідно з ним, тимчасове обмеження на виїзд з країни не поширюватиметься на призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках, оскільки не досягли віку призову (25 років).

Також пропонується внести зміни до статті 11. Вона регламентує виїзд військовослужбовців. До неї можуть додати фразу «якщо інше не встановлено законом», що дозволить регулювати їхній виїзд окремими нормативними актами.

Таким чином, у разі ухвалення цього законопроєкту, чоловіки, яким цього або наступного року виповнюється 25 років, все ще будуть підпадати під обмеження на виїзд, тоді як молодші матимуть можливість покидати країну.

