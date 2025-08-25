Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про продовження допомоги українським біженцям. Своє рішення він обґрунтував необхідністю внести зміни, які, на його думку, є більш справедливими та враховують поточну соціально-економічну ситуацію в країні. Про це пише польське видання INTERIA, інформує Завтра.UA.

Чому президент ветував закон?

Основна причина вето, за словами Навроцького, полягає в тому, що законопроєкт не містить змін, які були предметом громадського обговорення. Він наполягає, що фінансова допомога 800+ та доступ до медичних послуг мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.

«Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров’я», — заявив президент.

Крім того, Навроцький підкреслив, що поляки повинні бути щонайменше нарівні з гостями з України щодо соціальних пільг. Він вважає, що його рішення забезпечить «певну форму соціальної справедливості».

Які зміни пропонує президент?

Кароль Навроцький не просто наклав вето, а й запропонував власний законопроєкт, до якого включив низку суттєвих змін:

Надання громадянства : Президент пропонує збільшити термін проживання в країні для отримання громадянства з трьох до десяти років. Навроцький наголосив, що польське громадянство — це не лише велика честь, але й відповідальність, оскільки людина, яка його отримує, впливає на майбутнє нації.

: Президент пропонує збільшити термін проживання в країні для отримання громадянства з трьох до десяти років. Навроцький наголосив, що польське громадянство — це не лише велика честь, але й відповідальність, оскільки людина, яка його отримує, впливає на майбутнє нації. Покарання за незаконний перетин кордону : Президент пропонує збільшити покарання до п’яти років ув’язнення.

: Президент пропонує збільшити покарання до п’яти років ув’язнення. Протидія пропаганді: Навроцький запропонував включити до кримінального кодексу положення про «зупинення бандеризму», що, за його словами, має зупинити російську пропаганду та налагодити партнерські відносини з Україною.

Що буде далі?

Законопроєкт, на який президент наклав вето, передбачав продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Чинні законодавчі норми діють до кінця вересня.

Президент Навроцький закликав уряд та парламентські партії протягом двох тижнів розробити новий законопроєкт, який врахує його пропозиції.

Речник уряду Павло Шефернакер запевнив, що українцям, які працюють легально, ведуть бізнес та сплачують податки, «нема про що турбуватися». Уряд закликає ухвалити новий закон до кінця вересня, щоб уникнути правового вакууму.

