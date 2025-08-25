У серпні 2025 року було остаточно затверджено дизайн майбутнього гіганта східноєвропейської транспортної інфраструктури — Центрального комунікаційного порту (ЦКП). Цей мегапроєкт, розташований за 40 км від Варшави, об’єднає новий аеропорт і швидкісну залізничну станцію. Якщо всі плани будуть реалізовані, ЦКП зможе обслуговувати до 100 мільйонів пасажирів на рік, що зробить його найбільшим в Європі. Про це пише NV, інформує Завтра.UA.

Будівництво розпочнеться у 2026 році, а відкриття першої черги аеропорту та ділянки швидкісної залізниці Варшава — Лодзь заплановано на 2032 рік. Ось ключові факти та візуалізації цього амбітного проєкту.

Від комуністичної ідеї до сучасності

Ідея створення центрального аеровокзалу в Польщі виникла ще за часів комуністичного правління. У 1971–1974 роках першому секретарю ЦК ПОРП Едварду Гереку представили концепцію будівництва нового аерохабу в сільській місцевості Мазовії (гміна Баранув), до якого пасажирів підвозили б залізничними експресами.

Проте економічна криза та політичні зміни наприкінці 1970-х років заморозили проєкт. У 1990-х країні було не до цивільної авіації. Лише на початку 2000-х років уряд повернувся до цієї ідеї, усвідомлюючи, що потужності столичного аеропорту імені Шопена скоро будуть вичерпані.

Остаточна Концепція реалізації інвестицій «Порт Солідарність — Центральний комунікаційний порт» була схвалена у 2017 році, а у 2018-му Сейм ухвалив спеціальний закон, що дозволив розпочати проєктування. Цікаво, що обране місце — гміна Баранув — збіглося з початковою ідеєю 1970-х років.

Як це виглядатиме

Архітектурну концепцію ЦКП розробив консорціум відомих бюро Foster & Partners та Buro Happold. Їхнє бачення майбутнього хабу вражає своїми масштабами та функціональністю:

Пасажирський термінал : площа 400 000 м², що приблизно втричі більше, ніж в аеропорту Шопена.

: площа 400 000 м², що приблизно втричі більше, ніж в аеропорту Шопена. Залізнична станція : площа 65 000 м² з 12 коліями.

: площа 65 000 м² з 12 коліями. Автостанція: площа 15 000 м².

Термінал матиме радіальне планування для мінімізації відстаней для пасажирів. Зона для шенгенських рейсів буде розташована на верхньому рівні, а для нешенгенських — на нижньому. Залізничний вокзал розмістять безпосередньо поруч з аеропортом, забезпечуючи зручне сполучення.

Крім того, на території ЦКП планують побудувати Аеропорт-Сіті з виставковими, конференційними та офісними приміщеннями.

Нові горизонти для транспорту

19 серпня сайт ЦКП повідомив, що швидкість руху потягів до аерохабу становитиме 350 км/год, що на 100 км/год швидше, ніж планувалося раніше. Це дозволить дістатися з Варшави до найбільших польських міст менш ніж за 2,5 години.

Перша черга аеропорту включатиме дві паралельні злітно-посадкові смуги. Загальна вартість проєкту оцінюється в понад 35 мільярдів євро.

Після відкриття ЦКП зможе обслуговувати від 34 до 40 мільйонів пасажирів на рік, з перспективою збільшення цього показника до 100 мільйонів. Це дозволить Польщі випередити нинішнього лідера Європи — лондонський аеропорт Гітроу, який обслуговує 84 мільйони пасажирів.

Цей проєкт може значно посилити транспортний потенціал Польщі, перетворивши її на один із головних авіаційних вузлів на карті Європи.

