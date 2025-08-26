Голова КНР Сі Цзіньпін закликав Китай і Росію до спільного захисту своїх інтересів у сфері безпеки та розвитку. Про це повідомляє агентство Reuters, цитуючи заяву Сі, зроблену під час зустрічі зі спікером російського парламенту. За словами лідера Китаю, обидві країни мають разом працювати над створенням більш «справедливого» міжнародного порядку, інформує Завтра.UA.

Поглиблення стратегічної довіри

За даними державного інформаційного агентства “Сіньхуа”, Сі Цзіньпін наголосив на важливості продовження традиційної дружби та поглиблення стратегічної взаємної довіри між Пекіном і Москвою. Ця заява прозвучала на тлі посилення напруженості у відносинах між США та Росією. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити «масштабні» санкції проти Росії протягом двох тижнів, якщо не буде досягнуто прогресу у вирішенні конфлікту в Україні.

Об’єднання «Глобального Півдня»

На зустрічі з ключовим союзником Путіна, спікером Володіним, Сі Цзіньпін заявив, що Росія та Китай повинні «об’єднати» країни так званого «Глобального Півдня». Цей заклик може свідчити про спільні зусилля щодо розширення впливу та формування альтернативного союзу, що протистоїть західним державам.

Символічні кроки та демонстрація сили

Для зміцнення двосторонніх відносин Путін стане головним іноземним почесним гостем на військовому параді в Пекіні наступного тижня. Цей парад присвячений офіційній капітуляції Японії та закінченню Другої світової війни. Напередодні події Пекін розпочав кампанію, в якій наголошується на ключовій ролі Китаю та колишнього Радянського Союзу у перемозі на європейському та азійському фронтах.

Сі Цзіньпін назвав китайсько-російські відносини «джерелом стабільності для світового миру», підкресливши, що вони є важливим чинником у сучасній геополітичній ситуації.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Китай — головний постачальник смертоносних технологій для російських дронів.