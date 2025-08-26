У Дніпрі медики рятують нацгвардійця Владислава, який дивом вижив після звірячих катувань у російському полоні на Донеччині. Росіяни перерізали йому горло, відрізали частину вуха, а потім, вважаючи мертвим, поховали разом із побратимами. Однак військовий зумів вибратися з ями і п’ять днів добирався до своїх. Історію незламності Владислава розповіли в ТСН, інформує Завтра.UA.

“Перед очима були дружина і донька”

Владислав потрапив у полон у серпні під час шаленого обстрілу біля Миролюбівки на Донеччині. Він із побратимами розділилися, щоб знайти укриття, але в селі його схопили окупанти. Військового разом з іншими полоненими завели в підвал, де на них чекали садисти.

За словами Владислава, які він пише у зошиті, його катували двоє російських військових. Вони виколювали очі, відрізали губи, вуха та чоловічі органи. Владислав був восьмим у черзі на тортури. Йому відрізали частину вуха, а потім перерізали горло і, ймовірно, вважаючи його мертвим, кинули разом з іншими полоненими у яму, засипавши сміттям.

Незважаючи на жахливі тортури, Владислав не втрачав волі до життя. За його словами, витримати неможливе йому допомогли думки про дружину і доньку.

Довгий шлях до порятунку

Пролежавши ніч у ямі з тілами загиблих побратимів, Владислав зміг перерізати мотузку на руках уламком розбитої пляшки, що була серед сміття. Він обережно виповз, щоб не натрапити на окупантів.

П’ять днів він повз до своїх, постійно закриваючи перерізане горло залишками одягу. Через велику втрату крові та відсутність води його стан був критичним. Щоб вижити, він був змушений ловити мишей і пити їхню кров.

Лікарі роблять усе можливе

17 серпня Владислава доправили до лікарні в Дніпрі у вкрай важкому стані. Через масивну крововтрату та загнивання ран йому терміново потрібна була операція. Лікарі не приховують свого здивування, що військовий зміг не лише вижити, а й подолати такий шлях.

Попри те, що говорити він поки не може, медики роблять усе можливе, щоб він знову заговорив. Йому вже провели одну операцію, і попереду чекає ще багато. Лікарі сподіваються, що зможуть відновити все, попри надзвичайно тяжке поранення.

Свій 33-й день народження Владислав зустрів у реанімації. Він посміхається і жестами показує, що не здасться. Його незламність і воля до життя вражають усіх, хто чує цю історію.

