Місто, що колись було епіцентром Сталінградської битви, однієї з найкривавіших в історії, знову стає символом російської війни, але вже з іншим мотивом. Поки світ обговорює можливі мирні переговори, новий, заснований на військовій економіці, середній клас Росії не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася. Для багатьох її представників це означає кінець економічного благополуччя, якого вони ніколи раніше не мали. Про це йдеться в матеріалі Telegraph, інформує Завтра.UA.

Військові контракти як соціальний ліфт

Російська версія Facebook, «Вконтакте», переповнена рекламними оголошеннями, що закликають чоловіків приєднуватися до армії. Ці оголошення обіцяють не лише високу зарплату, яка значно перевищує середній дохід у регіонах, а й значні бонуси, пріоритетні місця в дитсадках та знижки на іпотеку. За деякими оголошеннями, наприклад, у Волгограді, за перший рік служби можна отримати до 8 мільйонів рублів (понад 74 тисячі фунтів стерлінгів). Це в 10 разів більше за середню річну зарплату в регіоні.

“Чоловіків віком від 18 до 63 років ми розглядаємо з хворобами – ВІЛ, гепатитом. Ми приймаємо умовно-достроково звільнених та засуджених,” – йдеться в одному з оголошень. Навіть плоскостопість чи розумова відсталість не є перешкодою. Ця приваблива пропозиція, за словами експертів, стала ключовим фактором у формуванні нового прошарку суспільства, що вийшов із бідності завдяки війні.

Економічний бум у занедбаних регіонах

Після розпаду СРСР багато малих міст і промислових районів Росії занепали. Однак війна в Україні перетворила їх на центри економічного зростання. Заводи, що десятиліттями простоювали, почали працювати у три зміни, виробляючи боєприпаси та іншу продукцію для фронту. Це створило попит на робочу силу та спричинило різке зростання зарплат.

За даними Росстату, зарплати працівників, які виготовляють “готові металеві вироби”, зросли на 78% за останні кілька років, тоді як доходи лікарів та вчителів зростали значно повільніше. “Ці люди живуть у слаборозвинених регіонах… У них немає вищої освіти,” – пояснює Катерина Курбангалєєва з Університету Джорджа Вашингтона. “Але тепер ці активи та навички користуються попитом. Вони отримують вищі зарплати… і соціальну повагу.”

Цей грошовий потік, який економіст Владислав Іноземцев називає “дезтономікою”, перетворив життя “соціальних відходів” на засіб економічного розвитку. Гроші, що надходять від військових контрактів і компенсацій за загиблих солдатів, стимулювали бум споживання: відкриваються нові спортзали, кафе та салони краси.

Небезпечна залежність та ризики майбутнього

Хоча війна принесла гроші в бідні регіони, вона також створила залежність. У разі закінчення конфлікту цей економічний бум може швидко зникнути. Як зазначає Іноземцев, солдати, що вижили, повернуться до регіонів з низькою заробітною платою, і їхні накопичення швидко вичерпаються.

“Якщо 500 тисяч людей повернуться… і їхні заощадження за час служби вичерпаються за місяці або за один-два роки, це може стати величезною соціальною катастрофою,” – попереджає він. Деякі експерти проводять аналогії з Німеччиною 1920-х років, коли безробітні ветерани Першої світової війни стали основою для зростання екстремістських рухів.

Для тих, хто отримав вигоду від війни — від заводських робітників до чиновників — повернення до мирного часу загрожує втратою статусу і доходу. Експерти вважають, що саме тому бенефіціари війни не зацікавлені в її закінченні. “Для них вигідніше продовжувати,” – каже Курбангалєєва. Таким чином, у той час як Україна бореться за мир, у Волгограді та інших російських містах, які отримали вигоду від конфлікту, знайдуться ті, хто вітатиме продовження бойових дій.

