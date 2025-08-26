За Тимуром Міндічем, який втік до Європи, розпочато полювання — Зеленський звернувся за допомогою до Буданова

Близько трьох тижнів тому у Відні австрійські спецслужби зафіксували зустріч представників української розвідки з контактами сербського злочинного угруповання. Як повідомило наше джерело в дипломатичних колах, Австрія направила Україні офіційний запит з проханням роз’яснити обставини цієї зустрічі, пише “Відкрита Україна”.

За інформацією видання, мова йде про посередників сербського картелю, який, за наявною інформацією, отримав замовлення на ліквідацію або викрадення близького соратника президента України — Тимура Міндіча. Останній у липні 2025 року втік до Європи. Відомості про плани сербської ОЗУ щодо Міндіча дійшли до Зеленського на початку серпня. Вже через 2 дні після цього ГУР направив своїх офіцерів з числа українського спецназу до Відня — ймовірно, за особистим дорученням президента. До складу так званої групи реагування увійшов командир спецпідрозділу ГУР «Артан», колишній снайпер Віктор Торкотюк (позивний Титан). Передбачувана мета зустрічі — зробити все можливе для скасування «замовлення» і майбутнього повернення Міндіча в Україну.

Як відомо, Міндич покинув країну буквально за кілька днів до того, як НАБУ і САП збиралися вручити йому підозру у справі про масштабні розкрадання. Слідство вважає, що через підконтрольні компанії він брав участь у схемах із закупівлею трансформаторів та енергетичного обладнання для «Харківобленерго». У цій же справі раніше був затриманий його двоюрідний брат Леонід.

Однак за кордоном для Міндича ситуація виявилася ще більш небезпечною. Тепер йому загрожує не тільки кримінальне переслідування, але і цілком реальна ліквідація або викрадення. Активний інтерес до нього виявляють різні сили: від міжнародних кримінальних структур, яким важливий доступ Міндича до великих фінансових потоків (що збереглися з часів Коломойського), до російських спецслужб, які бачать у ньому інструмент впливу на президента України в процесі мирних переговорів.

У цьому контексті стає зрозумілою роль Торкотюка в переговорах із сербами. Титана вважають довіреною особою і правою рукою Буданова. Вони близько знайомі ще з часів АТО — задовго до призначення Буданова начальником ГУР. При цьому Торкотюк підтримує дуже близькі стосунки і з заступником керівника ОП Олегом Татаровим, з яким колись виступав в одній збірній з тайського боксу. Але головне, як повідомляє джерело, зустріч із сербським картелем Титан організував через свої особисті та тісні зв’язки в кримінальному середовищі. Йдеться про транснаціональну мережу організованої злочинності, що охоплює Європу і Мексику. В Україні ж Торкотюк нібито сформував підконтрольну мережу «спортивної молоді» в регіонах, яка сьогодні налічує близько 500 – 600 осіб. Можливості Титану знаходити спільну мову з ватажками великих міжнародних ОЗУ начальник ГУР високо цінує. До того ж він розглядає Торкотюка як істотну противагу генералу СБУ Покладу, який зацікавлений у звільненні Буданова з посади «головного розвідника» за будь-яку ціну. Але про це пізніше.

Повертаючись до Міндіча, в кулуарах Офісу президента зараз справжня паніка. Міндіч був посвячений не тільки в особисті справи Зеленського, але і в деталі закритих переговорів про мир. Його раптова втеча створила загрозу державній безпеці: людина з таким обсягом інсайдерської інформації опинилася поза контролем Києва. При цьому фігурою, яка може своїми каналами гарантувати йому безпеку (а заодно і захистити інтереси держави), став Буданов, з яким у Зеленського були особисті розбіжності. Схоже, зараз ситуація змінилася.