Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора протягом двох тижнів розслідували кримінальні справи, пов’язані з корупцією. Загальні збитки, завдані державі, перевищили 248 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

За цей час прокурори повідомили про підозру 16 військовим службовим особам та скерували до суду обвинувальні акти щодо 12 осіб. Серед підозрюваних — колишній керівник Департаменту закупівель Міноборони, командири військових частин, начальники служб та керівники приватних підприємств.

Обмундирування та ПЗ: як держава втратила мільйони

Найбільший епізод стосується закупівель Міністерства оборони, де колишньому керівнику Департаменту закупівель інкримінують завдання збитків на понад 230 мільйонів гривень. За даними слідства, через його службову недбалість Збройні Сили України отримали неякісне обмундирування.

Ще одна справа пов’язана з цифровими технологіями. Командира однієї з військових частин звинувачують у закупівлі непридатного для використання програмного забезпечення, що завдало державі збитків на 1,8 мільйона гривень.

Пальне, продукти та незаконні виплати

Також було викрито схеми розкрадання дизельного пального на суму 1,7 мільйона гривень. Про підозру повідомили командиру військової частини, його заступнику та командиру роти, які організували незаконне списання та викрадення пального.

Крім того, зафіксовано суттєві порушення у сфері продовольчого забезпечення. Директор приватного підприємства, постачаючи військовим неякісні продукти, привласнила 8 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Встановлено також факт незаконної виплати майже 5 мільйонів гривень додаткової винагороди військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях. За цим фактом обвинувальний акт щодо начальника штабу військової частини вже скеровано до суду.

Принцип невідворотності покарання

Офіс Генерального прокурора наголошує, що кожен, незалежно від посади чи звання, понесе відповідальність за свої дії. Розслідування цих справ демонструє рішучість державних інституцій боротися з корупцією, що сприятиме відновленню довіри суспільства до армії та державних органів.

