Президент США Дональд Трамп висунув Росії ультиматум, попередивши про «дуже серйозні наслідки» у випадку, якщо війна в Україні не буде припинена протягом двох тижнів. Він також пригрозив запровадженням жорстких економічних санкцій та заявив, що «готовий дуже рішуче втрутитися» у конфлікт, інформує Завтра.UA

Ультиматум і можлива участь у переговорах

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що якщо протягом найближчих двох тижнів не буде досягнуто мирної угоди, він готовий «дуже рішуче втрутитися». Він також зазначив, що у разі потреби особисто візьме участь у переговорах.

«Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому що цьому потрібно покласти край», — підкреслив Трамп.

Він додав, що «це нічим не відрізняється від найгірших воєн, які я коли-небудь бачив», і він хоче зупинити її, «тому що у мене є певна влада або певні стосунки». Він згадав про свої «дуже хороші стосунки з Путіним».

«Це буде економічна війна»

Трамп знову пригрозив Росії запровадженням жорстких економічних санкцій, якщо війна не припиниться. Він назвав це «економічною війною», яка буде «поганою для Росії». Водночас, він висловив надію на мирне врегулювання і заявив, що не хоче запроваджувати нові санкції чи тарифи.

«Неважливо, що вони говорять. Усі займаються позерством. Це все нісенітниця», — так Трамп прокоментував заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія не зацікавлена у довгостроковій мирній угоді.

Позиція щодо мирних переговорів

Коментуючи можливість зустрічі між президентами України та РФ, Трамп наголосив, що для «танго потрібні двоє» і «ви повинні зібрати їх разом». При цьому він додав, що «Зеленський також не зовсім невинний».

Він висловив надію на те, що «все ще існує шлях до укладення угоди, яка б поклала край війні».

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп має ключовий важіль тиску на Путіна.