Поліцейські викрили чиновників, які підробили документи, аби привласнити кошти, призначені для навчання школярів. У Хмельницькій області посадовці міської та сільської рад підозрюються у привласненні понад 2,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на викладання навчального предмета «Захист України». Як повідомляє Департамент кіберполіції, фігуранти розтратили гроші, підробляючи документи про закупівлю обладнання, зокрема, комплектів для FPV-дронів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі, інформує Завтра.UA.

Шахрайство на військових закупівлях

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області виявили корупційну схему, до якої були залучені двоє посадовців органів місцевого самоврядування.

За даними слідства, начальник одного з відділів Ізяславської міської ради розтратив понад 775 тис. грн. Він підписав договори з ФОПами на закупівлю обладнання для предмета «Захист України», але товари, включно з комплектами для FPV-дронів, так і не надійшли. Попри це, посадовець підтвердив їхнє отримання, внісши неправдиві відомості до офіційних документів.

Аналогічну схему використав посадовець Берездівської сільської ради. Він привласнив понад 1,8 млн грн бюджетних коштів. За такою ж схемою чиновник підробив документи, щоб створити видимість отримання товарів від підприємців.

Обіцянка справедливого покарання

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності фігурантів. Обом чиновникам оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4, 5 ст. 191 — Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 1 ст. 366 — Службове підроблення.

За ці злочини посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Справа продовжує перебувати на контролі у правоохоронних органів. Це розслідування вкотре підкреслює важливість боротьби з корупцією, особливо у сферах, що стосуються оборони та освіти, де кожен ресурс має бути використаний максимально ефективно.

