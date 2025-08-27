Керівника надлісництва ДП «Ліси України» Рівненщини затримано на гарячому: він вимагав 3 млн грн хабаря від приватних підприємців. Цю суму чиновник вимагав за «безперешкодну» роботу та майбутню допомогу з державними тендерами. Викриттям цієї зухвалої корупційної схеми займалися працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та СБУ, інформує Завтра.UA.

«Такса» за кожен кубометр деревини

Слідство встановило, що посадовець запровадив для підрядників власну «таксу» за надання послуг. Так, у травні 2025 року вона становила 40 грн за кожен кубометр зрубаної деревини, а вже в липні зросла до 60 грн. За три місяці роботи ця «данина» сягнула 3 млн грн.

За ці кошти фігурант обіцяв підприємцям гарантувати перемогу в майбутніх тендерах на лісозаготівельні послуги, а також безпроблемно затверджувати акти виконаних робіт. У разі відмови платити, він погрожував створити умови, які унеможливили б подальшу роботу комерсантів. Керівник надлісництва також натякав на підтримку своїх дій з боку інших високопосадовців філії.

Затримання з «доказовою базою»

Співробітники ДБР задокументували перший транш хабаря в розмірі 500 тис. грн. Під час передачі другої частини, а саме 2,5 млн грн, посадовця затримали. Під час обшуку в його автомобілі вилучили всю суму «данини», яку він, ймовірно, планував розподілити між іншими учасниками схеми. Їхні особи наразі встановлюються.

Яке покарання загрожує посадовцю

Керівнику надлісництва вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

