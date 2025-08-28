Колишній президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю для NV заявив, що найбільшою геополітичною поразкою країни за роки незалежності стала відмова надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО на Бухарестському саміті 2008 року, інформує Завтра.UA.

За словами Ющенка, це рішення фактично розв’язало руки Путіну для подальшої агресії. Він наголосив, що саміт у Бухаресті був проявом недалекоглядності країн-членів НАТО. Ці країни надмірно прислухалися до позиції російської дипломатії.

Роль Франції та Німеччини

Ющенко зазначив, що США підтримували надання ПДЧ Україні, але Франція та Німеччина наполягли на тому, що такий крок є передчасним.

«Лояльна до Москви позиція таких політиків, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі, фактично відкрила шлях до російської повномасштабної агресії проти України», — вважає третій президент.

Він підкреслив, що Бухарестський саміт став першим випадком, коли позиція Вашингтона була проігнорована європейськими членами Альянсу, що створило небезпечний прецедент.

Наслідки рішення

На думку Віктора Ющенка, наслідки не змусили на себе довго чекати. Уже через чотири місяці після саміту, у серпні 2008 року, Росія вторглася в Грузію. Ющенко переконаний, що цього б не сталося, якби Україна та Грузія отримали конкретну перспективу членства в НАТО.

Він додав, що Путін був присутній на Бухарестському саміті, щоб особисто переконатися в руйнуванні надій України та Грузії на євроатлантичну інтеграцію.

