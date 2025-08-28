США офіційно визнали Китай головним спонсором вторгнення Росії в Україну. Це рішення було прийнято після того, як танкер Arctic Mulan, що перевозив партію зрідженого природного газу (ЗПГ) із підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2, вперше пришвартувався до китайського терміналу Beihai LNG, інформує Завтра.UA.

Цей крок розглядається як черговий виклик для Заходу та демонстрація готовності Китаю надалі підтримувати російську економіку, попри санкції. За даними Bloomberg, поставка відбулася напередодні візиту президента Росії Володимира Путіна до Пекіна, що підкреслює тісну співпрацю між двома країнами.

Обхід санкцій та “тіньовий флот”

Проєкт Arctic LNG 2, що знаходиться під санкціями США, є ключовим для планів Росії потроїти експорт ЗПГ до 2030 року. Він прагне компенсувати падіння продажів газу до Європи. Завод почав експортувати паливо минулого року, використовуючи так званий “тіньовий флот“ — судна, які не бояться санкцій.

До цього моменту жодне з цих суден не пришвартувалося до імпортного терміналу, оскільки покупці побоювалися помсти з боку США. Однак, прибуття танкера до Китаю стало першим випадком успішної доставки, що може свідчити про зміну позиції Китаю або ослаблення тиску з боку США.

Політичний підтекст та реакція США

Аналітик Rystad Energy, Ян-Ерік Фенріх, вважає, що ця угода не була викликана економічною необхідністю, оскільки Китай має достатньо ЗПГ з інших джерел. На його думку, це політичний крок, спрямований на перевірку позиції Вашингтона щодо російських енергетичних санкцій.

Варто зазначити, що США поки що утримуються від посилення заходів проти покупців російського ЗПГ, намагаючись досягти припинення вогню в Україні. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що його особисті переговори з Путіним були «надзвичайно продуктивними».

Експерти припускають, що саме реакція Вашингтона, а особливо президента США Дональда Трампа, визначить, чи стане ця поставка разовою, чи відкриє двері для низки суден, які вже зараз прямують на схід.

