Європейські чиновники обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російськими та українськими військами. Ця ідея є однією з кількох пропозицій, що розглядаються в рамках пошуку мирного рішення для війни в Україні, яка триває вже четвертий рік. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на європейських дипломатів, інформує Завтра.UA.

Ця пропозиція розглядається як “відчайдушна” спроба досягти миру, адже Росія поки не виявляє бажання припиняти бойові дії. За словами колишнього чиновника Пентагону Джима Таунсенда, росіяни не бояться європейців, і розміщення кількох спостерігачів не зможе їх зупинити.

Потенційні проблеми та історичні паралелі

Посадовці не дійшли згоди щодо точної глибини буферної зони. Також незрозуміло, чи погодиться на такий план Україна, оскільки він, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки. США, схоже, не беруть активної участі в обговореннях цієї ініціативи.

Європейські дипломати уникають порівнянь з демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореями. Натомість вони проводять аналогії з поділом Німеччини під час Холодної війни.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв про наміри створити буферні зони вздовж кордонів з Україною, щоб убезпечити свої території від обстрілів та дронів. Однак жодних деталей цих планів поки не було оприлюднено.

Скільки військ потрібно і хто їх надасть?

Кількість військовослужбовців, необхідних для патрулювання буферної зони, залишається головною проблемою. Обговорюються різні цифри — від 4000 до 60 000 військових. Однак країни-союзники поки що не взяли на себе жодних зобов’язань. Крім того, Дональд Трамп відмовився від можливої участі американських військ.

Країни НАТО вже працюють над створенням сил реагування чисельністю 300 000 військових для захисту східного флангу Альянсу від потенційної російської агресії. Миротворчі сили в Україні виконували б подвійну роль: патрулювання буферної зони та навчання українських військових.

Серед країн, що висловили стурбованість щодо ініціативи, є Польща, яка побоюється, що надсилання своїх військ в Україну послабить її власну обороноздатність. Крім того, деякі союзники вважають, що створення буферної зони може зробити українські міста ще більш вразливими до російських атак.

Польща та Німеччина заявили, що не зацікавлені в надсиланні військ в Україну, тоді як Естонія пообіцяла надати частину своїх сил. Очікується, що Україна надасть левову частку військових для патрулювання цієї зони.

Роль США

США, ймовірно, є єдиною країною в НАТО, яка має достатню кількість супутників для забезпечення розвідданих з повітря. Це необхідно для контролю за дотриманням будь-яких мирних угод з боку Росії. Однак посадовці Пентагону вже повідомили європейських колег, що роль США в будь-яких безпекових гарантіях для України буде мінімальною.

“Усі чекають, що політичні лідери Міністерства оборони США пояснять, як далеко вони готові зайти, і дозволяють європейцям показати свої карти. Тож це щось на зразок танцю”, — сказав один з європейських чиновників.

Раніше стало відомо, що Москва відмовилася від повного контролю над 4 областями України.