Про значний перелом у позиції Росії щодо війни в Україні, заявив Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, Москва більше не прагне отримати повний контроль над усіма чотирма окупованими областями, що може стати основою для подальших мирних переговорів. Про це повідомляє ТgrtНaber, інформує Завтра.UA.

Нові «червоні лінії» Росії

Фідан повідомив, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі та пізніших обговорень між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним на Алясці, позиція Кремля стала більш гнучкою. Росія, за словами міністра, тепер прагне утримати контроль над поточною лінією фронту в Запорізькій області. А також закріпити за собою 25-30% території Донецької області, а не повний адміністративний кордон.

Ця зміна є кардинальною, оскільки раніше Кремль наполягав на повній окупації всіх чотирьох областей, анексію яких він оголосив.

Вражаючі гарантії безпеки

Фідан назвав «вражаючим» той факт, що Росія погодилася надати гарантії безпеки для цих умов. На його думку, такий крок створює основу для майбутнього врегулювання, але водночас ставить перед Україною складні виклики.

«Стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону, але система міжнародних гарантій може збалансувати ситуацію та відкрити простір для подальшого діалогу», — зазначив міністр.

Позиція Туреччини та роль Трампа

Міністр підкреслив ключову роль Туреччини як посередника, зазначивши, що Стамбульські переговори були вирішальними для формування нових позицій. Фідан також підтвердив, що питання миру обговорювалися між Трампом і Путіним, і що існують домовленості щодо можливості тристороннього саміту за участю Путіна, Зеленського та Трампа.

Водночас, за інформацією, що надходить, Дональд Трамп висловлює невдоволення вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він, як повідомляється, прагне досягти миру «на будь-яких умовах», що може чинити додатковий тиск на Київ.