Удари Росії по Україні, що посилилися останнім часом, — це не спроба зірвати мирні переговори, а радше тактика залякування. Російський диктатор Володимир Путін використовує «дипломатію балістики», щоб змусити Україну йти на поступки, вважає експерт зі Східної Європи Марк Галеотті. Про це пише The Sunday Times, інформує Завтра.UA. У статті Галеотті аналізує останні події та мотиви Кремля.

Інтенсифікація ударів як «переговорна позиція»

Лише за одну ніч проти четверга, 28 серпня, Росія запустила по території України 598 ударних БпЛА та десятки ракет, а в ніч проти суботи — ще 537 дронів та понад 40 ракет. Президент України Володимир Зеленський назвав ці дії Кремля «вибором балістики замість дипломатії», закликаючи партнерів до посилення тиску на агресора.

За словами Галеотті, такі масовані атаки не є спробою зірвати майбутні мирні переговори. Навпаки, це спосіб створити «позицію сили», з якої Кремль міг би диктувати свої умови. Мета полягає в тому, щоб залякати українське суспільство, змусивши його тиснути на владу з вимогою піти на поступки, якщо переговори все ж таки розпочнуться.

Перевантажена ППО та виснаження запасів

Марк Галеотті констатує, що українська протиповітряна оборона наразі перевантажена, а запаси деяких боєприпасів досягли критично низького рівня. Водночас, він зазначає, що нарощування виробництва безпілотників у Росії все ще не покриває їхню інтенсивність використання. «Путін не зможе довго підтримувати такий темп», — вважає експерт.

Ці масовані удари, на думку аналітика, є також попередженням для Європи. Москва намагається донести, що будь-які іноземні військові, які надаватимуть Україні гарантії безпеки, можуть опинитися в небезпеці. Кремль хоче, щоб європейські країни побоялися надавати Україні військову підтримку, яка може бути розгорнута на її території.

«Іноді перемагає бандит»

Путінський підхід до переговорів — це «дипломатія бандита», яка, на жаль, не завжди є неефективною, пише Галеотті. Він згадує слова одного з європейських дипломатів: «Іноді перемагає бандит».

Ця тактика є відображенням загального підходу Кремля, що покладається на залякування та погрози, щоб досягти своїх цілей. Замість того, щоб шукати компроміс, Путін прагне створити таку ситуацію, в якій усім сторонам, крім Росії, буде вигідніше просто погодитися на її умови.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Путін випробовує межі терпіння.