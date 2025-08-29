Вчорашній нічний масований обстріл Києва став одним із найпотужніших з початку повномасштабного вторгнення. Цей удар, що забрав життя щонайменше 23 людей і пошкодив місію ЄС. А також став чітким сигналом від Кремля, який, як зазначає The Guardian, має на меті перевірити рішучість президента США Дональда Трампа та європейських лідерів, інформує Завтра.UA.

Атака на Київ: виклик мирним переговорам

Напад на столицю України відбувся лише за кілька годин після від’їзду спеціального посланця США Кіта Келлога. Цей крок, схоже, є відповіддю на натяки Трампа про «серйозні наслідки» для Москви, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Путін, ігноруючи ці погрози, демонструє, що Росія не зацікавлена в негайному мирі та продовжує тактику виснаження на полі бою.

Дональд Трамп, зі свого боку, хоч і висловлює гнів з приводу авіаударів, все ще не перетворив свої слова на конкретні дії. Він продовжує звинувачувати в неспровокованому вторгненні не лише Росію, а й Володимира Зеленського, і не робить очевидних висновків щодо справжніх намірів Путіна.

Економічні санкції: чи дійсно вони спрямовані проти Росії?

Єдиний конкретний крок, який зробив Трамп, — подвоєння тарифів на індійські товари. Це було заявлено як покарання за імпорт російської нафти. Однак, як зазначає видання, насправді цей імпорт заохочувався Вашингтоном для стабілізації світових ринків. Справжньою причиною введення тарифів, ймовірно, стала відмова Індії скасувати захист фермерських господарств, що є внутрішньою політичною проблемою для прихильників Трампа. Це демонструє, що внутрішня політика США маскується під політику щодо Росії, а удар завдається по Нью-Делі, а не по Москві.

Європа перед випробуванням: настав час для рішучості

Європейські лідери, що усвідомлюють обмеженість свого впливу, продовжують надавати підтримку Україні. Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії, назвала нічний удар атакою на ЄС. Однак ця заява навряд чи вплине на позицію Білого дому.

За даними The Guardian, США навіть припинили обмін розвідданими щодо будь-яких потенційних угод між Україною та Росією з союзниками. Це робить позицію Європи ще більш вразливою. У такій ситуації європейські уряди не можуть дозволити собі провалити випробування, яке для них влаштував Путін. Європа має чітко заявити, що не відмовиться від своєї підтримки Києва, попри невизначеність щодо політики США.

