У Києві розгортається новий корупційний скандал: колишній посадовець Шевченківської РДА звинувачується в службовій недбалості, що призвела до переплати понад 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів. Ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури передали справу до суду, що може обернутися для чиновника тюремним ув’язненням, інформує Завтра.UA.

Суть звинувачення

Згідно з матеріалами справи, протягом 2022-2023 років Управління освіти Шевченківської РДА уклало низку договорів із приватним підприємством на ремонт укриттів у школах та дитячих садках. Розслідування встановило, що обвинувачений, будучи керівником інженерної групи, не провів належної перевірки обсягів та вартості виконаних робіт.

Це призвело до переплати бюджетних коштів за ремонт укриттів:

Майже 1,5 млн гривень було переплачено за роботи в одному шкільному укритті.

було переплачено за роботи в одному шкільному укритті. Ціна ремонту за іншим договором була завищена на понад 325 тис. гривень.

Загальна сума збитків, завданих діями посадовця, сягає понад 1,8 млн гривень.

Правова кваліфікація та можливе покарання

Дії колишнього чиновника кваліфіковано за частинами 1 та 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Хід розслідування

Досудове розслідування у справі проводилося слідчими Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури. Оперативний супровід здійснювало Головне управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Зазначимо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні злочину, доки її провина не буде доведена та встановлена обвинувальним вироком суду.

Раніше стало відомо, що посадовці “заробили” 440 тис. грн на ремонті укриття в школі.