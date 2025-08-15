Прокуратура міста Києва повідомила про підозру посадовцю управління освіти Подільської районної державної адміністрації та керівнику підрядної організації. Їх звинувачують у заволодінні понад 440 тис. гривень, виділених на ремонт шкільного укриття, інформує Завтра.UA.

Схема “заробітку” на укритті

За даними слідства, між Подільською РДА та приватною фірмою був укладений договір на капітальний ремонт укриття в одній зі шкіл району. Проте, як з’ясувалося, роботи були оплачені за значно завищеними цінами. Ця схема дозволила фігурантам завдати збитків міському бюджету на суму понад 440 тис. гривень.

Захист у небезпеці: замість безпеки — корупція

Цей випадок вкотре підкреслює проблему корупції у сфері, яка має бути абсолютно вільною від неї — у сфері безпеки дітей. У той час, як школи потребують якісних та безпечних укриттів, а батьки прагнуть бути впевненими у захисті своїх дітей, посадовці та підрядники використовують кошти, виділені на ці потреби, для власного збагачення.

Наслідки та подальший перебіг справи

Керівнику підрядної організації інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Посадовцю Подільської РДА — пособництво в цьому злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Крім того, чиновника планують відсторонити від посади. Слідство триває.

