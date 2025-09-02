Голова Китаю Сі Цзіньпін вперше зібрав у Пекіні своїх російського та північнокорейського колег, Володимира Путіна і Кім Чен Ина. Цей саміт став демонстрацією солідарності між країнами, які Захід ігнорує через їхню роль у найгіршій війні в Європі за останні 80 років. Зустріч відбулася на тлі масштабного військового параду, присвяченого 80-й річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. За даними Reuters, на заході також очікується лідер Ірану, інформує Завтра.UA.

Ця дипломатична активність, яку деякі західні аналітики вже називають формуванням «Осі потрясінь», відбувається в той час, коли ізоляціоністська політика президента США Дональда Трампа ставить під загрозу традиційні союзи Вашингтона.

Під час переговорів у Домі народних зібрань, Володимир Путін високо оцінив «безпрецедентно високі відносини» з Китаєм і подякував «дорогому другу» Сі за теплий прийом. Тим часом броньований спецпоїзд Кім Чен Ина повільно прямував до китайської столиці, що додало інтриги цій події.

Геополітичні наслідки та оборонні альянси

Аналітики уважно стежать за тим, чи не є ця зустріч сигналом до посилення оборонних зв’язків. У червні 2024 року Росія та Північна Корея вже підписали пакт про взаємну оборону, а Китай та Північна Корея також мають подібний альянс. Потенційне тристороннє співробітництво може докорінно змінити військовий баланс в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ця концентрація сил на Сході стане тривожним дзвінком для Заходу. Особливо на тлі того, що Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру, вихваляючи свої тісні стосунки з Путіним, Сі та Кім Чен Ином. Незважаючи на це, війна Росії проти України триває вже три з половиною роки.

«Тристоронні військові навчання між Росією, Китаєм та Північною Кореєю здаються майже неминучими», — зазначив аналітик Національного бюро азіатських досліджень США Янгджун Кім. Він наголосив, що всього кілька років тому Китай і Росія були ключовими партнерами у запровадженні міжнародних санкцій проти Північної Кореї. А тепер стають її потенційними військовими союзниками.

Війна в Україні та роль “Осі потрясінь”

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин є важливим гравцем у конфлікті в Україні, надавши понад 15 000 військовослужбовців для підтримки війни Путіна. За даними розвідки Південної Кореї, близько 600 північнокорейських солдатів уже загинули, воюючи на боці Росії.

Напередодні візиту до Пекіна, Кім Чен Ин відвідав ракетну лабораторію, що аналітики розцінили як демонстрацію його статусу ядерної держави. «Візит має на меті продемонструвати статус Північної Кореї як ядерної держави, щоб потім стояти поруч із Сі та Путіним, що має на меті продемонструвати підтримку Північної Кореї як ядерної держави», — пояснив аналітик Хон Мін.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін зробив прихований випад у бік США. «Ми повинні продовжувати займати чітку позицію проти гегемонізму та політики сили», — заявив він, звертаючись до зібрання лідерів незахідних країн. Це відбувалося в той час, як міністр фінансів США, призначений Трампом, Скотт Бессент назвав саміт «перформативним» і звинуватив Китай та Індію в «поганих діях», що сприяють розпалюванню війни в Україні.

Економічне співробітництво та помпезний парад

На тлі політичних переговорів, російський «Газпром» та Китайська національна нафтогазова корпорація підписали угоду про збільшення поставок газу та новий трубопровід, який постачатиме газ до Китаю протягом 30 років. Це підкреслює зміцнення економічних зв’язків між країнами.

Китай готувався до параду «День Перемоги» тижнями. Центр Пекіна був паралізований заходами безпеки, а влада запланувала демонстрацію передової військової техніки перед 50 000 глядачів, а також запуск 80 000 голубів миру.

Цей саміт та військовий парад стануть найбільшою багатосторонньою дипломатичною подією, яку Кім Чен Ин коли-небудь відвідував, що підкреслює його зростаюче значення на міжнародній арені.

Раніше стало відомо, що Китай і Росія об’єднуються, щоб протистояти США.