Залужний збирає команду на вибори – Манафорт, Ланза і російський слід

Команда Валерія Залужного активно вибудовує політичний штаб і готується до можливих виборів в Україні. До процесу залучають не лише українських, а й іноземних радників. Про це пише політичний експерт Валентин Гайдай.

За його словами, американська журналістка Кеті Лівінгстон повідомила, що штаб Залужного у Лондоні вже працює над пошуком фахівців, у тому числі з США. Особливої уваги набули контакти з одіозним політтехнологом Полом Манафортом, який колись консультував Януковича. Посередником у цій комунікації ЗМІ називають американського бізнесмена Роберта Бенша, власника енергетичних активів в Україні. Втім, Манафорт поки не зацікавився, але й остаточно не відмовився від пропозиції.

Щоб зняти негативний резонанс, у відповідь в The Guardian вийшла стаття з іншою версією: нібито саме Манафорт пропонував свої послуги Залужному, але отримав відмову. «У команді Залужного, очевидно, розуміють токсичність Манафорта. Тому з’явилася публікація в The Guardian, де подається протилежна версія», – пояснює Гайдай появу цієї публікації.

До формування штабу Залужного долучені й люди з оточення колишнього російського, а нині британського бізнесмена Олександра Темерка, – зазначає Гайдай. Саме через нього команду поповнив американський стратег Браян Ланза, відомий роботою на виборчих кампаніях Трампа.

Попри активну «рекрутинг-кампанію» у Залужного відчувається дефіцит кадрів, що, на думку експерта, свідчить про поспіх у підготовці до політичного старту. «Очевидно, наступні 3–5 місяців покажуть набагато більше. Схоже, на поверхню спливатиме чимало цікавої і, можливо, суперечливої інформації про команду Залужного», – прогнозує Гайдай.

#залужний #гайдай #манафорт #ланза #бенш #темерко #лондон #вибори #політика #україна #guardian #республіканці #сша