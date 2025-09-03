У ніч 3 вересня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи лунали в різних регіонах, зокрема й на заході країни. Російські війська застосували крилаті ракети «Калібр» із Чорного моря та ракети Х-101 з літаків Ту-95МС і Ту-160, інформує Завтра.UA.

На тлі ракетної та дронової атаки Польща підняла в небо свою авіацію та привела сили ППО в стан найвищої бойової готовності. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Реакція Польщі

В офіційному повідомленні йдеться, що над територією Польщі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо в регіонах, прилеглих до зони загрози», — зазначили в командуванні.

Хроніка подій

05:35 Повітряні сили повідомили про крилаті ракети, що рухаються через Хмельниччину в напрямку Тернопільської та Івано-Франківської областей. Також кілька груп ракет зафіксовано на Полтавщині.

05:25 У Києві працювала протиповітряна оборона, повідомили в КМВА.

04:08 В «Укрзалізниці» заявили, що через обстріл на Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримку низки потягів. Четверо залізничників постраждали.

03:40 У Коломиї на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів, повідомило Суспільне.

03:14 У місті Знам'янка Кіровоградської області внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено 10 будинків, деякі населені пункти громади залишилися без електропостачання.

03:03 Вибухи було чути в Калуші (Івано-Франківщина), Хмельницькому та Львові.

02:23 Мер Львова Андрій Садовий повідомив про атаку дронами-камікадзе.

02:03 Міський голова Луцька повідомив про вибухи в місті та роботу ППО.

01:57 Моніторингові канали повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС/Ту-160 з району Енгельса.

00:12 У Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника. Попередньо, без пожежі та руйнувань, без постраждалих.

Атака дронів на заході України

Масована атака безпілотниками була спрямована на захід України. Вибухи чули у Вишгороді, Луцьку, Рівному, Львові та Хмельницькому.

У Луцьку, за словами мера Ігоря Поліщука, працювала ППО, але місцеві ЗМІ повідомляли про «прильоти», які спричинили загоряння гаражів та автомобілів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив вибухи у Львові та закликав не називати місця влучань.

У Вишгороді на Київщині, за даними КМВА, уламки збитого дрона впали між житловими будинками, пошкодивши автомобіль і скління вікон. Пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.

