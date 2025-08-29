Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну фінансування російської армії та закупівля зброї “з’їли” кожен другий рубль, зібраний з російських платників податків у федеральний бюджет. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на аналіз німецького науковця, інформує Завтра.UA.

Тягар війни зростає

Згідно з підрахунками Яніса Клюге, наукового співробітника Інституту проблем міжнародної безпеки, частка витрат на війну у доходах російської казни становила 50,1% у першому кварталі 2025 року, а на кінець другого — 48,2%. Ці дані, засновані на інформації системи «Електронний бюджет», демонструють значне зростання навантаження на російський бюджет, яке стає все важчим.

Для порівняння:

2022 рік: військова машина “спалила” 24,4% податків, що надійшли до бюджету.

військова машина “спалила” податків, що надійшли до бюджету. 2023 рік: ця цифра зросла до 32,05% .

ця цифра зросла до . 2024 рік: вона досягла 39,05%.

Попередній рекорд був зафіксований у першому кварталі 2023 року — 45,4%.

Рекордні витрати та дефіцит бюджету

Частка військових статей у загальних витратах бюджету є нижчою, оскільки самі витрати перевищують доходи, а бюджет є дефіцитним. Так, за січень-червень Міністерство фінансів РФ зібрало 17,584 трлн рублів, а витратило 21,278 трлн. З цієї суми на війну було спрямовано 39,9%, а у першому кварталі — 41,2%.

Ці показники є абсолютними рекордами в сучасній історії Росії та навіть перевищують рівні останніх років існування СРСР, коли величезний військово-промисловий комплекс був змушений скоротити фінансування через крах соціалістичної економіки. Наприклад, у бюджеті 1990 року на «військові цілі» було закладено 29,4% від загальних витрат.

Збільшення видатків та майбутні плани

За розрахунками Яніса Клюге, за січень-червень Кремль витратив на оборону 8,484 трлн рублів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, витрати на армію та виробництво зброї збільшилися на 31%, а порівняно з січнем-червнем 2023 року — на 95%. Якщо ж порівнювати з першим роком війни, то витрати зросли втричі.

У закон про бюджет на 2025 рік спочатку було закладено 13,5 трлн рублів на статтю «національна оборона» та ще 3,459 трлн рублів на «національну безпеку», куди входять бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету та спецслужб. Як повідомило агентству Reuters джерело в уряді, фактичні витрати будуть навіть більшими за заплановані 8% ВВП.

Кремль не планує скорочувати військовий бюджет у 2026 році, навіть у разі завершення активної фази бойових дій в Україні. «Снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоча трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія і витрати на озброєння будуть більшими, тому що і Захід їх нарощує», — сказав співрозмовник Reuters.

Джерело додало, що оборонний бюджет може зменшитися з 2027 року, але повернення до рівня, який був до повномасштабного вторгнення, очікувати не варто.

