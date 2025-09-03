Під час зустрічі з представниками ЗМІ президент Росії Володимир Путін знову повернувся до теми переговорів з Україною. Він заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Зеленським, але одночасно поставив під сумнів його легітимність, інформує Завтра.UA.

“Я не виключав зустрічей з Зеленським, але чи є якийсь сенс у цих зустрічах? Якщо Зеленський хоче, нехай приїжджає в Москву, ми зустрінемося” — заявив російський диктатор.

Путін зазначив, що “якщо здоровий глузд візьме гору, то домовитися можна”, але додав, що в іншому випадку “доведеться вирішувати все збройним шляхом”. Ця заява звучить як чергова спроба тиску на Україну.

Кремль ставить під сумнів легітимність Зеленського та пропонує референдуми

Путін назвав легітимність українського президента “під питанням” і натякнув на необхідність проведення референдумів на окупованих територіях, щоб вирішити “питання щодо територій”. Він також заявив, що для проведення референдуму Україна має скасувати воєнний стан. Також диктатор знову повторив стару тезу про те, що Росія нібито “відвела війська від Києва на прохання європейців”.

Заяви про ситуацію на фронті та минулі пропозиції

Окрім цього, Путін дав оцінку ситуації на фронті. Він заявив, що Збройні сили України не здатні вести широкомасштабні наступальні операції, а їхні резерви “стають все меншими”. Він також нагадав про “мирні” пропозиції, які Росія нібито висувала у 2022 році, закликаючи Україну відвести війська з Донбасу, але, за його словами, “Україна несподівано передумала” після відведення російських військ від Києва.

