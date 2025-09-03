Сьогодні РФ знов завдала масштабного удару по території України, використавши сотні дронів і ракет. Основною мішенню стали об’єкти енергетичної інфраструктури, залізниця та цивільні об’єкти. Ця атака стала черговим епізодом систематичних обстрілів, які Росія проводить з метою дестабілізації енергетичної системи України, інформує Завтра.UA.

Путін відверто про удари по українській енергетиці

Президент Росії Володимир Путін прокоментував удари по українських енергетичних об’єктах у своєму недавньому інтерв’ю, цитуючи росЗМІ. За його словами, російські атаки є «відповіддю» на попередні удари українських сил по енергетичних об’єктах у Росії.

«Особливо в зимовий період, ми дуже довго терпіли, коли українські війська наносили постійні удари по нашим енергетичним об’єктам. Після цього ми почали відповідати. І ми відповідаємо, звісно, скажімо так, серйозно», — заявив Путін.

Наслідки для енергетичної системи України

Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру, включаючи електростанції та газові об’єкти, значно впливають на виробництво електроенергії в країні. Постійні обстріли призводять до пошкоджень і руйнувань, що створює значне навантаження на всю енергосистему, особливо в умовах пікового споживання. Експерти наголошують, що в умовах війни енергетика України виявляє надзвичайну стійкість, однак кожен новий удар є серйозним викликом, який вимагає оперативних ремонтних робіт та посилення захисту об’єктів.

Раніше стало відомо, що Росія планує атаки на атомні станції України.