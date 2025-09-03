Залужний формує політичну команду – Наєв очолив штаб

Попри війну, оточення екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вже зараз активно збирає політичну команду для майбутніх виборів. На цьому наголосив політичний експерт Михайло Шнайдер.

Посилаючись на пост американської журналістки Кеті Лівінгстон, він пише, що очолив передвиборчий штаб генерал-лейтенант Сергій Наєв. «Джерела з оточення того самого Наєва кажуть, що в нього нема іншого виходу окрім як піти «під крило» Залужного з прицілом на прихід до влади. Бо інакше Наєву в перспективі може загрожувати кримінальна справа за той самий незамінований Чонгар і швидкий прорив окупантів на півдні у 2022 році», – підкреслює експерт.

На думку експерта, зараз для ефективної політичної кампанії екс-головкому потрібні не лише віддані, а й підконтрольні люди: «Фактор «генеральського братства» також відіграє роль, адже Залужний та Наєв давно знайомі». Шнайдер припускає, що до команди Залужного незабаром приєднаються й інші високопоставлені військові.

Також він звертає увагу на протистояння всередині штабу: там уже конкурують генерали та політично-олігархічне крило. «Обʼєднує їх всіх лише одне – боротьба проти президента Зеленського та неймовірне прагнення прийти до влади», – резюмує Шнайдер.

