Європейські лідери висловлюють занепокоєння з приводу можливого нового наступу Росії на Україну, оскільки Москва зосередила значні сили поблизу міста Покровськ. Ця ситуація спонукає європейських союзників до обговорення гарантій безпеки для України з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Росія зосередила 100 тисяч військових біля Покровська

За словами президента Зеленського, Росія передислокувала близько 100 тисяч солдатів на лінію фронту поблизу Покровська, який є ключовим опорним пунктом України на сході Донецької області. Цю інформацію також обговорювали німецькі та французькі офіційні особи на засіданні Ради безпеки в Тулоні минулого тижня.

Захоплення Покровська відкрило б шлях для російських військ до набагато більших міст — Краматорська та Слов’янська, що дозволило б Кремлю встановити повний контроль над Донецькою областю. Російська літня наступальна кампанія поки що не принесла значних територіальних здобутків, але країна посилила повітряні атаки, що призвело до зростання кількості жертв серед цивільного населення. За даними ООН, липень став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з травня 2022 року.

Європа обговорює гарантії безпеки для України

На тлі зростаючої загрози європейські лідери планують зустріч у Парижі, щоб завершити переговори щодо гарантій безпеки для післявоєнної України. Зустріч відбудеться в рамках так званої “коаліції охочих” і матиме на меті узгодити конкретні зобов’язання.

Очікується, що європейці також прагнутимуть підштовхнути США до посилення санкцій проти Росії. Франція, зокрема, хоче, щоб зустріч у Парижі підкреслила внесок Європи в підтримку України та спонукала президента США Дональда Трампа виконати свою обіцянку щодо тиску на Кремль.

Гарантії безпеки: Обговорення включатиме потенційну відправку іноземних військових в Україну після завершення бойових дій. Трамп виключив розгортання американських військ, але заявив, що США можуть надати повітряну та розвідувальну підтримку.

Обговорення включатиме потенційну відправку іноземних військових в Україну після завершення бойових дій. Трамп виключив розгортання американських військ, але заявив, що США можуть надати повітряну та розвідувальну підтримку. Дипломатичні переговори: Хоча на початку місяця спостерігався імпульс у дипломатичних зусиллях, переговори зайшли в глухий кут, оскільки Росія готується до нового наступу. НАТО також заявляє, що прояснення питання гарантій безпеки є “надзвичайно важливим” перед будь-якими можливими зустрічами за участю Путіна та Зеленського.

Відсутність прогресу в переговорах і зростання втрат

За відсутності ознак готовності Росії до припинення війни, президент Зеленський та його союзники зосереджені на зміцненні української армії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що «найважливішою гарантією безпеки, яку ми можемо дати» є саме зміцнення українських збройних сил. Він також підкреслив, що це завдання має тривати протягом будь-яких мирних переговорів з Росією.

Російська літня наступальна кампанія принесла Кремлю лише незначні територіальні здобутки. За даними ООН, кількість загиблих цивільних осіб в Україні зросла: липень 2025 року став найсмертоноснішим місяцем з травня 2022 року, коли загинуло 589 осіб.

Нагадаймо, раніше Трамп знову пообіцяв мир між Росією та Україною.