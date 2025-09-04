У ніч на четвер, 4 вересня 2025 року, місто Одеса зазнало масованої атаки російських безпілотників. Серія вибухів пролунала після оголошення повітряної тривоги, яка тривала близько 50 хвилин, інформує Завтра.UA.

Повідомлення влади та військових

Мер Одеси Геннадій Труханов одразу після початку атаки звернувся до жителів міста у своїх соціальних мережах, закликаючи їх бути обережними.

“Загроза застосування ударних БпЛА. Пересипський район та центр міста, будьте обережні! В місті чутно вибухи!”, — повідомив Труханов.

Командування Повітряних Сил ЗСУ також підтвердило загрозу, зазначивши, що дрони-камікадзе були запущені з акваторії Чорного моря. “Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське. Одеса — перебувайте в укриттях!”, — йшлося в офіційному повідомленні.

Наслідки атаки

За інформацією місцевих моніторингових каналів та кореспондентів, ворог направив на місто не менше 15 дронів. Після серії вибухів у різних районах Одеси, зокрема в Пересипському та в центрі міста, спалахнули пожежі.

За інформацією ДСНС внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у складському приміщенні. Пошкоджений вантажний автомобіль. За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих немає.

У соціальних мережах ширяться відео та фото з місць подій, де видно наслідки влучань та займання. На одному з відео помітно, як куля, що використовується для збиття ворожих безпілотників, пробила вікно одеської квартири і застрягла в підвіконні. Це свідчить про інтенсивну роботу української протиповітряної оборони, яка захищала місто від атаки.

