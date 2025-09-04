Лісабон, серце Португалії, шокований і занурений у жалобу після жахливої трагедії. Один із символів міста, 140-річний фунікулер “Глорія”, зійшов з рейок, що призвело до загибелі 15 людей. Ця аварія, що сталася близько 18:05, перетворила звичайний вечір у столиці на момент національного горя. Про це повідомило ВВС, інформує Завтра.UA.

Трагічний інцидент та реакція влади

За даними екстрених служб, 15 осіб загинули, ще 18 було госпіталізовано, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Серед жертв — іноземні громадяни, однак їхні національності поки що не встановлено.

Мер Лісабона Карлуш Моедаш, який відвідав лікарню, назвав цю подію «трагічним моментом для міста». Уряд Португалії оголосив день національної жалоби. Президент країни Марселу Ребелу де Соуза висловив свої «співчуття та солідарність із родинами, які постраждали від цієї трагедії».

Влада та міжнародні лідери відреагували на трагедію з глибоким сумом. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також висловили свої співчуття.

Хронологія катастрофи та свідчення очевидців

За повідомленнями очевидців, гальмівна система фунікулера вийшла з ладу. Вагон втратив керування, покотився крутою вулицею та врізався в будівлю, повністю зруйнувавшись. Очевидці описують, як транспортний засіб «на повній швидкості» врізався в будівлю і «розвалювався, як картонна коробка».

«Ми всі почали тікати, бо думали, що вагон вріжеться в той, що був внизу», — розповіла португальській газеті Observador одна зі свідків, Тереза д’Аво.

Розслідування причин та технічний стан фунікулера

Наразі триває кілька розслідувань, щоб з’ясувати точні причини інциденту. У розслідуванні беруть участь компанія-оператор Carris, національний орган безпеки транспорту та кримінальна поліція.

Компанія Carris заявила, що фунікулер проходив регулярне технічне обслуговування, включаючи чотирирічне капітальне та дворічне проміжне обслуговування, а також щоденні, щотижневі та щомісячні перевірки. Однак, за деякими повідомленнями, вздовж маршруту обірвався трос, що могло спричинити втрату контролю над вагоном.

Що ми знаємо про фунікулер “Глорія”?

Що ми знаємо про фунікулер "Глорія"?

— це один із трьох подібних підйомників у Лісабоні, визнаний . Він був відкритий у 1885 році та електрифікований у 1915 році.

Фунікулер з’єднує площу Рештаурадорес у центрі міста з районом Байрру-Алту.

Щорічно він перевозить близько трьох мільйонів людей, будучи надзвичайно популярним як серед місцевих мешканців, так і серед туристів.

Трагедія із фунікулером «Глорія» стала безпрецедентною подією в історії Лісабона, яка залишила глибокий слід у серцях жителів та гостей міста.

