4 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу колишній очільниці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельницької області Тетяні Крупі, інформує Завтра.UA. Замість тримання під вартою, в якому вона перебувала 11 місяців, суд встановив заставу в розмірі 20 мільйонів гривень. Це значне зниження порівняно з початковою сумою в 300 мільйонів гривень.

Обмеження та зобов’язання

Крім внесення застави, на Тетяну Крупу покладено низку обов’язків, які вона має виконувати до 4 листопада 2025 року. Серед них:

прибувати на виклики слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу;

утримуватися від спілкування з працівниками Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи;

здати закордонний паспорт;

носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням цих зобов’язань покладено на детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Суть справи та наступні кроки

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на суму 137 мільйонів гривень, а також у декларуванні недостовірної інформації. Важливо зазначити, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинною, доки її провина не буде доведена в суді.

Термін її утримання під вартою наразі становив 11 місяців, і суд врахував, що сукупний строк не може перевищувати 12 місяців під час досудового розслідування. Це стало однією з причин зміни запобіжного заходу.

Нагадаймо, нещодавно знайшовся власник вилученої валюти у справі ексголови МСЕК Тетяни Крупи.