Володимир Крупа – чоловік підозрюваної ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи заявив, що вилучена зі службового кабінету дружини готівка належить йому. Про це стало відомо з протоколів його допиту від 21-22 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, інформує Завтра.UA.

Претензії на валюту “невідомого походження”

Володимир Крупа, заявив слідству, що $93 тис. і 2 тис. грн, знайдені 3 жовтня 2024 року в кабінеті його дружини, є його власністю. Гроші були виявлені правоохоронцями в паперових конвертах, згорнуті в папір, в коробці з-під павербанка та в пакетах.

Пояснення щодо походження коштів

Під час допиту Володимир Крупа стверджував, що кошти, вилучені як у нього вдома, так і в кабінеті дружини, були отримані від ведення бізнесу та від інвестора. Однак, за даними слідства, він не надав жодних конкретних доказів, які б підтверджували законність походження цих грошей.

Величезні суми готівки та арештоване майно

Раніше, 3 жовтня 2024 року, під час обшуків у квартирі сім’ї Крупи правоохоронці виявили та вилучили колосальні суми готівки:

У вітальні: $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн.

$106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн. У гардеробній (біля сейфа): $315,9 тис. і 25,4 тис. євро.

$315,9 тис. і 25,4 тис. євро. У спальні Володимира Крупи: $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн.

$253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн. У ще одній спальні: $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

Загалом, гроші були знайдені практично в кожному куточку квартири. Уся ця готівка, а також $93 тис. і 2 тис. євро з робочого кабінету, були арештовані судом.

Декларація проти реальності

Незважаючи на величезні суми вилученої готівки, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік задекларували 24 млн грн офіційних доходів.

Крім того, в рамках справи також накладено арешт на понад 150 об’єктів нерухомого майна, які, за даними слідства, належать підозрюваній та членам її родини.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Крупа під час війни отримала грамоту від Стефанчука та подяку від Шмигаля.