Міністерство соціальної політики України готує важливі зміни, які значно розширять коло одержувачів допомоги на опалення. Згідно з проєктом постанови Кабміну, фінансову підтримку в розмірі до 8 тисяч гривень зможуть отримати всі внутрішньо переміщені особи (ВПО), а не лише ті, що проживають у прифронтових регіонах. Цей крок є частиною зусиль, спрямованих на забезпечення справедливої допомоги всім, хто цього потребує, інформує Завтра.UA.

Що зміниться та для кого

Наразі одноразову допомогу на придбання твердого палива від міжнародних організацій отримують лише мешканці прифронтових регіонів. Водночас, згідно з новим проєктом, ВПО, які проживають в інших областях України, також зможуть отримати цю підтримку. Компенсації для них будуть виділені з державного бюджету.

Це дозволить уникнути ситуації, коли ВПО, які переїхали в менш небезпечні регіони, залишаються без такої допомоги, хоча їхні потреби в опаленні не менш гострі.

Як уникнути подвійних виплат

Проєкт постанови також передбачає механізм, який дозволить уникнути дублювання виплат. Якщо домогосподарство вже отримало допомогу від міжнародних організацій, воно зможе додатково звернутися по субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг.

Це означає, що люди, які отримують допомогу на паливо, не втратять можливості скористатися іншими видами соціальної підтримки. З 2026/27 року планується уточнити порядок розрахунку субсидій та пільг, щоб запобігти подвійним виплатам.

Хто може отримати допомогу

У опалювальному сезоні 2025 року допомогу зможуть отримати ВПО, які є одержувачами пільг чи субсидій на паливо, та проживають в усіх регіонах України. Єдиним винятком стануть ті домогосподарства у прифронтових регіонах, які вже отримують допомогу від міжнародних партнерів.

За оцінками Пенсійного фонду, цією підтримкою зможуть скористатися близько 32,3 тисячі сімей. Середній розмір додаткової допомоги в сезоні 2024/25 складав 8 тисяч гривень, і очікується, що в 2025 році сума буде аналогічною. На це планується виділити понад 258 мільйонів гривень з бюджету.

Як отримати 8 тисяч гривень

Наразі проєкт постанови перебуває на етапі розробки та затвердження. Після його ухвалення, детальна інформація про те, куди та з якими документами звертатися, буде оприлюднена Міністерством соціальної політики. Слідкуйте за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити початок прийому заявок.

