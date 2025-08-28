Тарифи на електроенергію зростуть: хто і скільки платитиме

Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з вересня зростуть тарифи на розподіл електроенергії. Важливо, що ці зміни стосуються виключно непобутових споживачів, тобто бізнесу та підприємств. Для населення вартість електроенергії залишається незмінною, інформує Завтра.UA.

На скільки зростуть тарифи?

Згідно з рішенням НКРЕКП, тарифи на розподіл електроенергії зростуть у середньому:

на 14% для споживачів, що використовують перший клас напруги;

для споживачів, що використовують перший клас напруги; на 23% для споживачів, що використовують другий клас напруги.

Найбільше підвищення очікує на клієнтів «Рівнеобленерго», «Кіровоградобленерго» та «Хмельницькобленерго». Натомість найменше відчують зміни споживачі «Чернігівобленерго», «Черкасиобленерго» та «Львівобленерго».

Чому тарифи підвищують?

Основною метою підвищення тарифів є необхідність вирішення кількох критично важливих завдань:

Погашення боргів перед оператором системи передачі «Укренерго».

перед оператором системи передачі «Укренерго». Підготовка енергосистеми до зими , яка включає ремонт і модернізацію інфраструктури.

, яка включає ремонт і модернізацію інфраструктури. Створення аварійних запасів обладнання на випадок можливих обстрілів, що є вкрай важливим для забезпечення безперебійного енергопостачання в умовах повномасштабної війни.

Що далі?

У жовтні 2025 року НКРЕКП планує переглянути тарифи для прифронтових областей, зокрема для Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської. Окремо буде розглянуто тарифи для компанії «ПЕМ ЦЕК». Це свідчить про гнучкий підхід регулятора до умов, що склалися в різних регіонах України.

Нагадаймо, раніше стало відомо про до 100% знижки на комунальні послуги: хто має право на пільги.