СБУ та Прокуратура викрили та припинили діяльність масштабного «конвертаційного центру» в Києві, який надавав підприємствам послуги з відмивання коштів. Затримано колишнього високопосадовця податкової служби, якого підозрюють в організації цієї схеми, що завдала збитків державному бюджету на мільйони гривень, інформує Завтра.UA.

Організатор схеми – ексвисокопосадовець податкової

За даними слідства, організував діяльність конвертцентру адвокат, який у минулому обіймав високу посаду в податкових органах України. Разом зі спільниками він створив групу, що протягом 2023-2025 років зареєструвала в Києві та Київській області низку фіктивних фірм. Загалом було створено 14 підприємств-імпортерів та близько 80 «транзитерів», які використовувалися для мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки.

Тіньові операції на 1,5 мільярда гривень

Протягом двох років злочинна група здійснила фіктивні операції на суму понад 1,5 мільярда гривень. Схема працювала так: підприємства перераховували кошти на рахунки фіктивних компаній під виглядом оплати за неіснуючі товари, роботи чи послуги. Потім ці гроші переводилися в готівку та поверталися клієнтам, а у звітності фіктивної фірми ці операції не відображались. Лише за період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з таких підприємств надійшло 127 мільйонів гривень, а несплата ПДВ з цієї суми склала понад 21 мільйон гривень.

Затримання та обшуки

Служба безпеки України та Печерська окружна прокуратура міста Києва затримали організатора, директора та двох бухгалтерів злочинної групи. Їм готується повідомлення про підозру за статтями ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, печатки підконтрольних фірм, комп’ютерну техніку та фінансові документи, що підтверджують злочинну діяльність. Завдяки спільній роботі з Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу України, видаткові операції на рахунках підконтрольних підприємств було зупинено, що запобігло подальшому відмиванню коштів.

Слідство триває.

