Сьогодні Росія здійснила чергову масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, завдавши удару по об’єкту теплової генерації на Київщині. Цей удар став частиною цілеспрямованої кампанії РФ. Мета якої – знищення критичної цивільної інфраструктури України та спричинення гуманітарної катастрофи, інформує Завтра.UA.

Міністерство енергетики України повідомило, що ворог б’є по об’єктах генерації, системах передачі та розподілу електроенергії, а також газовій інфраструктур. Та свідомо ігнорує їх цивільний статус. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Масштаби атак зростають: висновки Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи рекордний удар 7 вересня, під час якого Росія використала 823 повітряні цілі, у тому числі 810 БПЛА, попереджають, що масштаб російських атак, ймовірно, буде лише наростати.

Згідно зі звітом ISW, широке застосування дронів свідчить про гостру потребу України в посиленні західної підтримки, зокрема у постачанні систем протиповітряної оборони, особливо американських комплексів Patriot, а також у допомозі з розробкою власних безпілотників-перехоплювачів.

Росія нарощує виробництво «шахедів» за підтримки Китаю

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов раніше заявляв, що Росія може виробляти до 2700 “шахедів” на місяць. За даними ГУР, до кінця 2025 року РФ планує збільшити щоденне виробництво до 190 дронів. В ISW вважають, що атака 7 вересня з використанням понад 800 БПЛА є значним кроком до досягнення цієї мети, і такі масштабні та часті удари загрожуватимуть повним знищенням енергетичної інфраструктури України.

За даними ISW та розслідування Frontelligence Insight, Росія значно збільшила внутрішнє виробництво безпілотників, зокрема “Гераней” (російські аналоги “шахедів”), “Гарпій” (аналоги “шахедів” з китайськими компонентами) та “Гербер” (дрони-імітатори), частково завдяки підтримці Китаю. Росія відкрила нові виробничі лінії та логістичний центр в Особливій економічній зоні Алабуга, щоб спростити доставку комплектуючих з КНР. Залежність від китайських компонентів є критичною — без них Росія не змогла б підтримувати такі темпи виробництва.

Путін не зацікавлений у мирі: зростання атак після переговорів

Масовані удари, які помітно наростають після переговорів у Стамбулі 15 травня 2025 року, та зустрічі Путіна і Трампа 15 серпня, свідчать, що президент РФ не зацікавлений у припиненні війни. Російське міноборони та пропаганда продовжують заперечувати очевидні удари по цивільних об’єктах, попри численні докази. В ISW зазначають, що Кремль послідовно посилює свої ракетно-дронові удари, і ці атаки дедалі більше та непропорційно впливають на цивільне населення, що підкреслює відсутність намірів Росії йти на мирне врегулювання.

Нагадаймо, раніше Орбан шокував: Угорський прем’єр заговорив про “поділ” України на три частини.