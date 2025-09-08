Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан уперше публічно виступив на громадському пікніку в Кьотче та зробив кілька гучних заяв щодо війни в Україні та майбутнього Європейського Союзу. За його словами, Україна вже почала ділитися на три частини, а ЄС перебуває на межі розпаду. Про це передає Magyar Nemzet, інформує Завтра.UA.

Орбан шокував цинічною заявою про “поділ” України

Під час свого виступу Віктор Орбан заявив, що доля України, здається, вирішена, а її поділ уже розпочався. Він висунув гіпотезу, що після завершення війни Україна може бути розділена на три зони:

Російська зона: за словами Орбана, вона вже існує, і дебати точаться лише про те, скільки країн вона має охоплювати.

Демілітаризована територія.

Західна зона.

Ця заява викликала хвилю обурення, оскільки прем’єр-міністр Угорщини фактично легітимізує російську агресію та ігнорує суверенітет і територіальну цілісність України.

Майбутнє Європейського Союзу під загрозою

Віктор Орбан також торкнувся теми занепаду Європейського Союзу. Він підкреслив, що в 2008 році на ЄС припадало 25% світового економічного виробництва, тоді як на США — 23%. Сьогодні це співвідношення кардинально змінилося: частка американців зросла до 27%, а європейців — зменшилася до 17%. На його думку, це «явно результат поганого європейського лідерства».

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що ЄС перебуває у стані розпаду і може ухвалити бюджет максимум ще на сім років. Він назвав це «останнім бюджетом союзу, якщо не відбудеться радикальних змін».

Орбан пропонує «круглу Європу»

Як вихід із кризи Віктор Орбан запропонував глибоку реорганізацію ЄС за моделлю «круглої Європи». За його баченням, держави-члени могли б співпрацювати на різних рівнях, утворюючи чотири «кола»:

Військова та енергетична безпека: до цього найзовнішого кола входили б країни, які бажають співпрацювати лише в цих двох сферах, наприклад, Туреччина, Велика Британія та Україна. Спільний ринок: це коло передбачало б економічну співпрацю, подібну до нинішнього внутрішнього ринку ЄС. Спільна валюта (єврозона): тут монетарна політика супроводжувалася б спільним бюджетом. Політичний союз: найглибше коло з обов’язковими спільними політичними принципами, цінностями, правилами щодо міграції та верховенства права.

Орбан вважає, що лише така гнучка структура може врятувати Союз від розпаду.

Україна — інструмент для «спільного боргу» ЄС

Критикуючи нинішнє керівництво ЄС, Орбан заявив, що європейські лідери намагаються зберегти Союз через «спільну заборгованість». За його словами, вони прагнуть затягнути в це всіх, використовуючи як інструмент Україну. Він вважає, що російсько-українська війна та вступ України до ЄС — це найпростіший спосіб накинути «спільний борг» на горло держав-членів.

Орбан застеріг, що членство України в ЄС опосередковано чи прямо призведе європейців до війни, а також зруйнує союз економічно. Він також зазначив, що в найближчі роки ЄС залишиться другорядним гравцем на світовій арені.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Європа розробляє новий план, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.